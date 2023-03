Le proteste in Francia

(Di martedì 28 marzo 2023) Ce la caviamo in fretta oggi, trattando oltretutto due diverse segnalazioni che riguardano la stessa identica cosa: leper la riforma delle pensioni in. Partiamo dalla prima delle due segnalazioni, molto semplice. Chi ci scriveva linkava un post di una nostra vecchia conoscenza, Francesca Donato, alias Lady Onorato, eurodeputata, attualmente tra le fila della Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro. Sulla sua bacheca Twitter Donato ha pubblicato questo post (ora, con colpevole ritardo, rimosso): Scriveva Donato: “Questa non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?A seguire una foto con un viale di Parigi pieno di gente, con quelli che sembrano fuochi accesi in alcuni punti. Peccato che la foto risalisse al 2018 e mostrasse i festeggiamenti per la vittoria dellaai campionati mondiali di calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Francesca #Donato condivide un'immagine di una 'protesta per le pensioni' in Francia, ma in realtà è una foto dei f… - Marcozanni86 : La #Francia a ferro e fuoco per le proteste, la fragile coalizione in #Germania affronta un lunedì tra scioperi gen… - ladyonorato : Touchée, questa foto è vecchia e ritrae i festeggiamenti per i mondiali. Dopo i numerosi video e report dalla Franc… - mik45321224 : RT @World24New: L'alba a Rennes, i'intelligence avverte che le proteste di oggi potrebbero essere tre volte più grandi di quelle della sco… - taddeo_lee : RT @MarcoGerva1968: In Francia il governo voleva alzare (giustamente) le pensioni, e le proteste sono di marca fascio-comunista. In #Israel… -

E' la decima giornata diincontro la riforma delle pensioni. Si prevedono cortei in 200 città. Alcuni sono già partiti in mattinata, dalle 14 quelli più imponenti a Parigi. Sono attesi soprattutto giovani e ...Le sigle studentesche, anche quelle legate ai sindacati, partecipano attivamente alle. Ad ...si apre affiancando ai blocchi dei lavoratori anche quelli di moltissimi licei in tutta la. ...Dopo un avvio in sordina la, con passaggi precisi ma in orizzontale, inizia a gestire il ... Al 17° punizione da destra calciata da Cullen, mischiac in area e lieviper un presunto ...

In Francia nona giornata di mobilitazioni contro la riforma delle pensioni che innalzerà da 62 a 64 anni l'età minima per lasciare il lavoro. Parigi è stata attraversata da un maxicorteo, scontri e ...Forti timori per l'ordine pubblico oggi a Parigi per la 10/a giornata di mobilitazione sindacale contro la riforma delle pensioni. L'agitazione sociale, che dura da due mesi e mezzo, fa registrare un' ...