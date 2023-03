Le proteste in Francia (Di martedì 28 marzo 2023) Ce la caviamo in fretta oggi, trattando oltretutto due diverse segnalazioni che riguardano la stessa identica cosa: le proteste per la riforma delle pensioni in Francia. Partiamo dalla prima delle due segnalazioni, molto semplice. Chi ci scriveva linkava un post di una nostra vecchia conoscenza, Francesca Donato, alias Lady Onorato, eurodeputata, attualmente tra le fila della Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro. Sulla sua bacheca Twitter Donato ha pubblicato questo post (ora, con colpevole ritardo, rimosso): Scriveva Donato: “Questa non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?A seguire una foto con un viale di Parigi pieno di gente, con quelli che sembrano fuochi accesi in alcuni punti. Peccato che la foto risalisse al 2018 e mostrasse i festeggiamenti per la vittoria della Francia ai campionati mondiali di calcio ... Leggi su butac (Di martedì 28 marzo 2023) Ce la caviamo in fretta oggi, trattando oltretutto due diverse segnalazioni che riguardano la stessa identica cosa: leper la riforma delle pensioni in. Partiamo dalla prima delle due segnalazioni, molto semplice. Chi ci scriveva linkava un post di una nostra vecchia conoscenza, Francesca Donato, alias Lady Onorato, eurodeputata, attualmente tra le fila della Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro. Sulla sua bacheca Twitter Donato ha pubblicato questo post (ora, con colpevole ritardo, rimosso): Scriveva Donato: “Questa non è una semplice protesta per le pensioni, lo capite vero?A seguire una foto con un viale di Parigi pieno di gente, con quelli che sembrano fuochi accesi in alcuni punti. Peccato che la foto risalisse al 2018 e mostrasse i festeggiamenti per la vittoria dellaai campionati mondiali di calcio ...

