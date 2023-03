Le perle sono le migliori amiche (solo) degli uomini? (Di martedì 28 marzo 2023) Timothe?e Chalamet con collana di perle Vivienne Westwood. Il ragazzo con l’orecchino di perla. No, non è un refuso. «Perché se un giovane belloccio come mette le perle sembra ancora più figo e se invece le metto io, divento im-me-dia-ta-men-te mia nonna?», chiede la sagace e spiritosa caporedattrice della rivista che avete tra le mani. Dunque, da dove cominciare. Primo dato notiziabile: è vero, le perle depositate su colli e lobi maschili stanno riscuotendo grande trionfo di pubblico e di critica. Il primo è a esibirle è stato Harry Styles, idolatrato cantante (che finge di essere) solleticato da tentazioni omofile: si è mostrato sul palco con una lacrima d’ostrica pendente all’orecchio, tutto molto Vermeer. Anche se il vero antesignano è stato l’italianissimo stilista Giambattista Valli, che del girocollo da sciura, portato su ... Leggi su amica (Di martedì 28 marzo 2023) Timothe?e Chalamet con collana diVivienne Westwood. Il ragazzo con l’orecchino di perla. No, non è un refuso. «Perché se un giovane belloccio come mette lesembra ancora più figo e se invece le metto io, divento im-me-dia-ta-men-te mia nonna?», chiede la sagace e spiritosa caporedattrice della rivista che avete tra le mani. Dunque, da dove cominciare. Primo dato notiziabile: è vero, ledepositate su colli e lobi maschili stanno riscuotendo grande trionfo di pubblico e di critica. Il primo è a esibirle è stato Harry Styles, idolatrato cantante (che finge di essere) solleticato da tentazioni omofile: si è mostrato sul palco con una lacrima d’ostrica pendente all’orecchio, tutto molto Vermeer. Anche se il vero antesignano è stato l’italianissimo stilista Giambattista Valli, che del girocollo da sciura, portato su ...

