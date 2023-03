Le migliori auto ispirate a The Last of Us | perfette durante l' apocalisse

Leggi su gqitalia

(Di martedì 28 marzo 2023) Se immaginare come potrebbe essere un'appare un esercizio complicato, è certo che Theof Us aiuti a stimolare l’immaginazione. Il mondo post-pandemico descritto nella serie della HBO è rarefatto e scarno fino all'essenziale. Le città saccheggiate sono invase da infetti e una vasta rete stradale, ormai deserta, è inghiottita poco a poco dalla vegetazione. Per chi è ancora abbastanza fortunato da averne una, lefunzionanti sono tra i beni più richiesti in circolazione. La domanda nasce spontanea: quale sarebbe la macchina ideale per viaggiare in un futuro scenario distopico e senza speranza? In Theof Us hanno scelto una Chevrolet S-10. A prima vista non si direbbe il veicolo perfetto per la fine del mondo. Eppure, questo affidabile classico senza tempo è una scelta più che sensata, soprattutto ...