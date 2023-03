Le lacrime di Merckx per Ugo De Rosa: 'Era un padre, non ci sarà più nessuno come lui' (Di martedì 28 marzo 2023) La parole Merckx segue il feretro di De Rosa e parla così alla Gazzetta: 'È così, purtroppo. Ugo era la persona più buona del mondo. La più brava e più modesta, come un padre per me. È stato un padre,... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) La parolesegue il feretro di Dee parla così alla Gazzetta: 'È così, purtroppo. Ugo era la persona più buona del mondo. La più brava e più modesta,unper me. È stato un,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ciclismo, le lacrime di #Merckx per #Ugo De Rosa: “Era un padre, non ci sarà più nessuno come lui” -

Le lacrime di Merckx per Ugo De Rosa: 'Era un padre, non ci sarà più nessuno come lui' Le lacrime del corridore più forte di sempre per l'amico Ugo De Rosa. Eddy Merckx è stato con il fazzoletto in mano per tutta la durata della funzione nella chiesa di Cusano Milanino, a pochi passi dalla ... I fratelli nati con lo sport La fotografia del loro abbraccio in lacrime dopo la vittoria dell'Europeo due anni fa è stata l'... Pensate a Evert e Navratilova, a Panatta e Bertolucci, a Collins e Hawthorn, a Merckx e Gimondi, a ... Le lacrime di Merckx per Ugo De Rosa: 'Era un padre, non ci sarà più nessuno come lui' Le lacrime del corridore più forte di sempre per l'amico Ugo De Rosa. Eddy Merckx è stato con il fazzoletto in mano per tutta la durata della funzione nella chiesa di Cusano Milanino, a pochi passi dalla ... Ledel corridore più forte di sempre per l'amico Ugo De Rosa. Eddyè stato con il fazzoletto in mano per tutta la durata della funzione nella chiesa di Cusano Milanino, a pochi passi dalla ...La fotografia del loro abbraccio indopo la vittoria dell'Europeo due anni fa è stata l'... Pensate a Evert e Navratilova, a Panatta e Bertolucci, a Collins e Hawthorn, ae Gimondi, a ...Ledel corridore più forte di sempre per l'amico Ugo De Rosa. Eddyè stato con il fazzoletto in mano per tutta la durata della funzione nella chiesa di Cusano Milanino, a pochi passi dalla ... Le lacrime di Merckx per Ugo De Rosa: “Era un padre, non ci sarà più nessuno come lui” La Gazzetta dello Sport