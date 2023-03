Le incognite di Elly Schlein in politica estera

Leggi su panorama

(Di martedì 28 marzo 2023) La segreteria diè appena cominciata. E non è ancora del tutto chiaro dove il suo Pd si collochi esattamente sul piano internazionale. Il nuovo segretario si è detto favorevole all’invio di armi a sostegno dell’Ucraina, invocando però simultaneamente un non meglio precisato protagonismo diplomatico dell’Unione europea nel conflitto. Una posizione ambigua, che cerca di tenere insieme due esigenze fondamentalmente contraddittorie: strizzare l’occhio all’elettorato del Movimento 5 Stelle, distanziandosi dal governo Meloni, e, al contempo, evitare di far ritrovare il Pd isolato dal punto di vista internazionale. Certo: va detto che, già prima che arrivasse laa guidarlo, il Pd ha sempre mantenuto unapiuttosto ambigua. Nonostante l’anno scorso facesse costantemente ...