Le Iene | Elena Di Cioccio sieropositiva | «Ho l' HIV da 21 anni» La rivelazione

(Di martedì 28 marzo 2023) Monologo davvero inaspettato da parte diDi, conduttrice ed ex inviata de Leche proprio nella trasmissione di Italia 1 ha raccontato di essere. Per la prima volta pubblicamente l'ha svelato prima durante un monologo e poi nel corso dell'intervista realizzata da Luigi Pelazza.Diha l'HIV.

È in onda ora a “Le Iene” il toccante monologo di Elena Di Cioccio in cui l’ex Iena e conduttrice parla, per la prima volta, della sua sieropositività, svelando, una volta per tutte, il suo più grande ...Elena Di Cioccio, conduttrice ed ex inviata de Le Iene, racconta per la prima volta pubblicamente la sua sieropositività. “Per 21 anni ho nascosto la malattia e vissuto una doppia vita. Oggi non mi ...