Le armi destinate all’Ucraina nelle mani delle gang: cosa succede in Svezia (Di martedì 28 marzo 2023) In Svezia è in corso una delle guerre della droga più violente del Vecchio Continente. Centinaia di attori, fra bande di strade e mafie strutturate, in lotta per il controllo del territorio e l’egemonia dei traffici di sostanze stupefacenti in ingresso nel Paese. La posta in palio è una cifra dai sei zeri in su. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 marzo 2023) Inè in corso unaguerre della droga più violente del Vecchio Continente. Centinaia di attori, fra bande di strade e mafie strutturate, in lotta per il controllo del territorio e l’egemonia dei traffici di sostanze stupefacenti in ingresso nel Paese. La posta in palio è una cifra dai sei zeri in su. InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PappaletteraF : Guarda 'FIAMMETTA CUCURNIA: 'Armi destinate all'Ucraina sono arrivate nelle mani dei terroristi islamici'' su YouTu… - Renato46559828 : RT @EncyBasta: E' davvero curioso, ma sembra che i cartelli della droga messicani starebbero utilizzando anche armi comprate in Ucraina. C… - EncyBasta : E' davvero curioso, ma sembra che i cartelli della droga messicani starebbero utilizzando anche armi comprate in U… - RHechich : @GermanoDottori Potrebbero essere munizioni catturate durante l'offensiva di settembre, visto io gran numero di mat… - AnnaZ40851599 : @GiorgiaMeloni Informati sugli insetti, ma non sulle armi destinate all'Ucraina -