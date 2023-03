Lazio, Lotito: “Chiusura Curva Nord per antisemitismo? Favorirebbe chi non rispetta le regole” (Di martedì 28 marzo 2023) “Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, commentando gli episodi di antisemitismo che hanno riguardato i tifosi biancocelesti e che potrebbero portare a sanzioni al momento sospese dal giudice sportivo che ha chiesto un supplemento di indagine: “Per questo chiudere la Curva Nord in questo caso, nel caso della Lazio, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che non rispettano le regole”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Noi dobbiamo intervenire per evitare che si realizzino determinati episodi e poi, nel momento in cui si verificano, avere la possibilità di poterli reprimere e isolare questa gente che non deve diventare un punto di riferimento”. Lo ha detto il presidente della, Claudio, commentando gli episodi diche hanno riguardato i tifosi biancocelesti e che potrebbero portare a sanzioni al momento sospese dal giudice sportivo che ha chiesto un supplemento di indagine: “Per questo chiudere lain questo caso, nel caso della, significherebbe creare un punto di riferimento e favorire le persone che nonno le”. SportFace.

