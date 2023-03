Lazio, Immobile è tornato: oggi scatenato a Formello (Di martedì 28 marzo 2023) Novità confortanti in vista del rientro, con l'attaccate che si è reso protagonista a più riprese a Formello Leggi su itasportpress (Di martedì 28 marzo 2023) Novità confortanti in vista del rientro, con l'attaccate che si è reso protagonista a più riprese a

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #Immobile è tornato in gruppo e può partire titolare in #MonzaLazio ???? - PressReview99 : Lazio, Immobile c'è: seduta in gruppo, ce la fa per Monza - Fantacalcio ® - LeBombeDiVlad : ???#Lazio, #Immobile verso il rientro ?Show in allenamento #LeBombeDiVlad #LBDV #News - sportli26181512 : Lazio, Sarri può sorridere: Immobile super in allenamento: Buone notizie per Maurizio Sarri dall'allenamento odiern… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri può sorridere: Immobile super in allenamento -