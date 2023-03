Lavoro ABS: l’azienda cerca personale per 50 posizioni (Di martedì 28 marzo 2023) ABS Acciaierie Bertoli Safau, in collaborazione con i Servizi per il Lavoro della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, organizza il giorno 3 maggio 2023 un Recruiting day per selezionare figure professionali a supporto dell’operatività e dei piani di sviluppo futuri dell’azienda previsti nel sito produttivo di Cargnacco, a Pozzuolo del Friuli. Il Recruiting day si terrà all’interno dello stabilimento QWR, l’impianto completamente automatizzato e controllato da remoto dedicato alla produzione di vergella in acciaio speciale e di qualità inaugurato nel 2021, che sintetizza in maniera tangibile il cambiamento e la svolta tecnologica in atto nel mondo della siderurgia. ABS è alla ricerca di figure produttive con specializzazione tecnologica come pulpitisti; attrezzisti; gruisti; capiturno; tornitori; carrellisti; carropontisti; ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 marzo 2023) ABS Acciaierie Bertoli Safau, in collaborazione con i Servizi per ildella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, organizza il giorno 3 maggio 2023 un Recruiting day per selezionare figure professionali a supporto dell’operatività e dei piani di sviluppo futuri delprevisti nel sito produttivo di Cargnacco, a Pozzuolo del Friuli. Il Recruiting day si terrà all’interno dello stabilimento QWR, l’impianto completamente automatizzato e controllato da remoto dedicato alla produzione di vergella in acciaio speciale e di qualità inaugurato nel 2021, che sintetizza in maniera tangibile il cambiamento e la svolta tecnologica in atto nel mondo della siderurgia. ABS è alla ridi figure produttive con specializzazione tecnologica come pulpitisti; attrezzisti; gruisti; capiturno; tornitori; carrellisti; carropontisti; ...

