Lavori al Vittoriano: al via il cantiere di restauro dell’Altare della Patria (Di martedì 28 marzo 2023) Roma – Sono partiti in queste ore, nel cuore del Monumento a Vittorio Emanuele II, ai più conosciuto come Vittoriano, i Lavori di restauro dell’Altare della Patria. Un canitere che derurà diversi mesi e che si articola in tre fasi, la cui sequenza consentirà non solo di mantenere il servizio della Guardia d’Onore alla tomba del Milite Ignoto, ma anche il regolare svolgimento delle cerimonie del 25 aprile e del 2 giugno. L’intervento si concluderà in autunno: la data prevista è quella del 24 ottobre 2023, così da rispettare anche la cerimonia del 4 novembre, Giornata delle Forze Armate. La campagna di restauro dell’Altare della Patria è stata avviata dall’Istituto VIVE, Vittoriano e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Roma – Sono partiti in queste ore, nel cuore del Monumento a Vittorio Emanuele II, ai più conosciuto come, idi. Un canitere che derurà diversi mesi e che si articola in tre fasi, la cui sequenza consentirà non solo di mantenere il servizioGuardia d’Onore alla tomba del Milite Ignoto, ma anche il regolare svolgimento delle cerimonie del 25 aprile e del 2 giugno. L’intervento si concluderà in autunno: la data prevista è quella del 24 ottobre 2023, così da rispettare anche la cerimonia del 4 novembre, Giornata delle Forze Armate. La campagna diè stata avviata dall’Istituto VIVE,e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Lavori al Vittoriano: al via il cantiere di restauro dell’Altare della Patria - angelo_perfetti : Lavori al Vittoriano: al via il cantiere di restauro dell’Altare della Patria - diteccopa : @caputmundiHeidi Durante l'occupazione francese e la Repubblica del 1797, la chiesa venne sconsacrata e adibita a s… - leftsnoopy : RT @mariobianchi18: Il #22marzo 1885 posta la prima pietra del #Vittoriano da Re Umberto I. E' il monumento in onore di Vittorio Emanuele I… - adelestancati : RT @mariobianchi18: Il #22marzo 1885 posta la prima pietra del #Vittoriano da Re Umberto I. E' il monumento in onore di Vittorio Emanuele I… -