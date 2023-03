Lavoratori in nero e troppi posti letto: chiusa una Guest House nella Capitale (Di martedì 28 marzo 2023) Un lavoratore in nero, posti letto in sovrannumero e mancata registrazioni in Questura degli ospiti della struttura ricettiva. Una serie di violazioni per le quali una Guest House, situata nel quartiere di Porta Pia a Roma, è stata chiusa dagli uomini della Polizia di Stato che, proprio in questi giorni, stano svolgendo controlli accurati all’interno delle strutture ricettive della Capitale. Strutture ricettive al setaccio da parte degli agenti di Polizia Accertamenti sulla regolarità di B&B, resort, case vacanza, ostelli presenti sul territorio cittadino che hanno portato a scoprire la presenza di una Guest House con diverse irregolarità, a causa della quale ne è stata disposta la chiusura per 5 giorni in quanto, in applicazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) Un lavoratore inin sovrannumero e mancata registrazioni in Questura degli ospiti della struttura ricettiva. Una serie di violazioni per le quali una, situata nel quartiere di Porta Pia a Roma, è statadagli uomini della Polizia di Stato che, proprio in questi giorni, stano svolgendo controlli accurati all’interno delle strutture ricettive della. Strutture ricettive al setaccio da parte degli agenti di Polizia Accertamenti sulla regolarità di B&B, resort, case vacanza, ostelli presenti sul territorio cittadino che hanno portato a scoprire la presenza di unacon diverse irregolarità, a causa della quale ne è stata disposta la chiusura per 5 giorni in quanto, in applicazione ...

