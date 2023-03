Laura Torrisi | “È scomparsa!” la morte improvvisa la distrugge | Situazione straziante

Leggi su howtodofor

(Di martedì 28 marzo 2023)dedica un tristissimo post a qualcuno di molto importante per lei, recentemente scomparso facendo commuovere tutto il web. Le sue parole su Instagram sono fortissime.è un’attrice molto importante del panorama italiano con alle spalle diversi film di successo. Di recente la donna ha scelto di esprimersi anche attraverso i social all’interno dei quali condivide attimi della sua vita lavorativa e privata tenendo informati i suoi tanti ammiratori su diverse novità. Non è strano quindi che proprio attraverso Instagramabbia deciso di esprimere il suo cordoglio per qualcuno recentemente scomparso, a cui era estremamente legata. La dedica è drammatica e tante sono le persone giunte sui suoi social per manifestare il loro amore in questo momento così delicato. ...