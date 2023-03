Latitanti italiani, No della Cassazione francese all’estradizione (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte di Cassazione francese ha confermato oggi il rifiuto di concedere l’estradizione di dieci ex terroristi rossi italiani, da decenni Latitanti in Francia. Le autorità italiane ne avevano consegna l’estradizione perché condannati in via definitiva per atti terroristici durante gli anni di piombo. La Suprema Corte francese ha validato definitivamente la decisione della Corte d’appello di Parigi, che nel giugno 2022 si era opposta all’estradizione dei 10 Latitanti italiani affermando che andava rispettato il loro diritto alla vita privata e familiare così come il loro diritto a un processo equo. Tra loro c’è anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio del commissario Calabresi Tra i 10 Latitanti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte diha confermato oggi il rifiuto di concedere l’estradizione di dieci ex terroristi rossi, da decenniin Francia. Le autorità italiane ne avevano consegna l’estradizione perché condannati in via definitiva per atti terroristici durante gli anni di piombo. La Suprema Corteha validato definitivamente la decisioneCorte d’appello di Parigi, che nel giugno 2022 si era oppostadei 10affermando che andava rispettato il loro diritto alla vita privata e familiare così come il loro diritto a un processo equo. Tra loro c’è anche Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio del commissario Calabresi Tra i 10...

