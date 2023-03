Latina / Maltrattamenti in famiglia, episodi molto gravi e scatta pesante condanna per un 40enne (Di martedì 28 marzo 2023) Latina – Aveva minacciato ed aggredito la sua ex compagna con frasi come “Ammazzo te e i tuoi figli”. E così che un 40enne di Latina è stato condannato a tre anni e quattro di mesi di reclusione al termine del rito abbreviato che si è celebrato lunedì davanti il Gup Giuseppe Cario. L’uomo rispondeva L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 28 marzo 2023)– Aveva minacciato ed aggredito la sua ex compagna con frasi come “Ammazzo te e i tuoi figli”. E così che undiè statoto a tre anni e quattro di mesi di reclusione al termine del rito abbreviato che si è celebrato lunedì davanti il Gup Giuseppe Cario. L’uomo rispondeva L'articolo Temporeale Quotidiano.

