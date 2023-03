Latina / “Giustizia e bellezza”, mostra del pittore Michele Rosa con l’Associazione Nazionale Magistrati (Di martedì 28 marzo 2023) Latina – “Giustizia e bellezza” è la mostra personale di pittura dell’artista Michele Rosa che sarà allestita a Latina, presso la sede del Tribunale in Piazza Bruno Buozzi, 1. L’iniziativa legata all’arte è realizzata in collaborazione con l’ “Associazione Nazionale Magistrati” e sarà inaugurata martedì prossimo, 4 aprile, alle 16, alla presenza del Presidente del L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 28 marzo 2023)– “” è lapersonale di pittura dell’artistache sarà allestita a, presso la sede del Tribunale in Piazza Bruno Buozzi, 1. L’iniziativa legata all’arte è realizzata in collaborazione con l’ “Associazione” e sarà inaugurata martedì prossimo, 4 aprile, alle 16, alla presenza del Presidente del L'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Latina / “Giustizia e bellezza”, mostra del pittore Michele Rosa con l’Associazione Nazionale Magistrati - SciscianoNotiz1 : Mostra del pittore Michele ROSA a Latina “Giustizia e bellezza”. In collaborazione con l’Associazione Nazionale Mag… - Piergiulio58 : Al via a Santo Domingo il 28/mo vertice delle Americhe. Focus su giustizia sociale e sostenibilità - America Latina - Alexandra0306 : RT @libera_annclm: Con noi a Milano hanno partecipato anche alcuni familiari della Red ALAS, la rete che Libera promuove in America Latina.… - Gio_Donatini : RT @libera_annclm: Con noi a Milano hanno partecipato anche alcuni familiari della Red ALAS, la rete che Libera promuove in America Latina.… -