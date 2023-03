L’annuncio di McClean | “sono autistico | l’ho scoperto grazie a mia figlia”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 28 marzo 2023) James, esterno classe 1989 del Wigan, squadra in Championship inglese hauna forma di autismoalla, anche lei autistica. La notizia è stata confermata direttamente dal calciatore irlandese, attraverso un lungo messaggio pubblicato sul profilo Instagram. “Come tutti sapete, miaWillow-Ivy è autistica. Gli ultimi 4 anni mi hanno cambiato la vita nel modo più sorprendente, ma è stato anche molto difficile a volte, mentre suo papà la guarda superare tutti questi ostacoli che la vita le ha posto, imparando a gestire le sfide che affronta quotidianamente. Più Erin e io apprendevamo sull’autismo, più abbiamo iniziato a capito che ero molto simile a Willow più di quanto pensassimo. Vedo tante cose in lei che vedo anche in me stesso. Così ho deciso di andare a fare un esame ...