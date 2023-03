L'anno dei record di Prada (Di martedì 28 marzo 2023) Se nel 2006 era il «diavolo» a vestire Prada, oggi sembra che tutto il mondo voglia indossare gli abiti disegnati da Miuccia Prada e Raf Simons. Secondo il report di Lyst, nell’ultimo trimestre, il brand ha infatti generato il maggior interesse, con un aumento delle ricerche del 37%, guadagnandosi la prima posizione e spodestando Gucci. E le ricerche sembrano corrispondere ai profitti. Nel 2022, il Gruppo Prada - che possiede anche Miu Miu, Church’s e Car Shoe) ha registrato 4.2 miliardi di euro di ricavi, segnando un aumento del 21.3% rispetto all’anno precedente. Le vendite al dettaglio hanno registrato una crescita del 24% raggiungendo i 3.7 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è cresciuto del 59% con 776 milioni di euro. Analizzando le diverse categorie, la pelletteria è salita del 18%, il ... Leggi su panorama (Di martedì 28 marzo 2023) Se nel 2006 era il «diavolo» a vestire, oggi sembra che tutto il mondo voglia indossare gli abiti disegnati da Miucciae Raf Simons. Secondo il report di Lyst, nell’ultimo trimestre, il brand ha infatti generato il maggior interesse, con un aumento delle ricerche del 37%, guadagnandosi la prima posizione e spodestando Gucci. E le ricerche sembrano corrispondere ai profitti. Nel 2022, il Gruppo- che possiede anche Miu Miu, Church’s e Car Shoe) ha registrato 4.2 miliardi di euro di ricavi, segnando un aumento del 21.3% rispetto all’precedente. Le vendite al dettaglio hregistrato una crescita del 24% raggiungendo i 3.7 miliardi di euro, mentre l’utile operativo è cresciuto del 59% con 776 milioni di euro. Analizzando le diverse categorie, la pelletteria è salita del 18%, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Il confine fra Romania e Ucraina, il ponte dei giocattoli di Sighetu Marmatiei, il dolore, la sofferenza, ma anche… - GavinoSanna1967 : Se non si è ricchi inutile discutere di quali motori e combustibili saranno proibiti nei prossimi anni. Bisognerebb… - Agenzia_Ansa : L'aumento del costo della vita nell'ultimo anno a per l'impennata dei prezzi di beni e servizi sta mettendo a dura… - MichelottiMarco : RT @GavinoSanna1967: Se non si è ricchi inutile discutere di quali motori e combustibili saranno proibiti nei prossimi anni. Bisognerebbe d… - ILoveFunnyCats_ : RT @GavinoSanna1967: Se non si è ricchi inutile discutere di quali motori e combustibili saranno proibiti nei prossimi anni. Bisognerebbe d… -