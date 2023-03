Lancia manichino di Macron sui binari | insegnante interrogato per 8 ore dalla polizia | «Una intimidazione» – La foto

(Di martedì 28 marzo 2023) Un professore francese, Thomas Ghestem, è statoper diverse orecon l’accusa di aver posizionato lo scorso 22 marzo uncon le sembianze del presidente francese Emmanuelsuidi Nizza. L’denuncia alla stampa locale che «si tratta di una». L’rio è durato ben otto ore, riferisce Bfmtv. Ghestem è anche membro del sindacato FSU ed è indagato per «oltraggio alla persona e pubblica istigazione a commettere un reato o un delitto senza intenzione». Stando a quanto riferito dall’, hanno anche perquisito l’abitazione in cui vive. Intanto, in Francia continuano scioperi e manifestazioni contro al riforma delle pensioni voluta dal ...

Un professore francese, Thomas Ghestem, è stato interrogato per diverse ore dalla polizia con l'accusa di aver posizionato lo scorso 22 marzo un manichino con le sembianze del presidente francese Emmanuel Macron sui binari di Nizza. L'insegnante denuncia alla stampa locale che "si tratta di una intimidazione". L'interrogatorio è durato ben otto ore, riferisce Bfmtv. Ghestem è anche membro del sindacato FSU ed è indagato per «oltraggio alla persona e pubblica istigazione a commettere un reato o un delitto senza intenzione».

