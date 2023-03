Lampo di raggi gamma più brillante della storia | la scoperta degli studiosi italiani

(Di martedì 28 marzo 2023) Lo studio dettagliato è appena stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters da un gruppo internazionale di scienziati guidati da Andrea Tiengo, professore associatoScuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

AGI - Il più brillantedigamma mai osservato fa la radiografia della nostra Galassia. Lo studio dettagliato è stato pubblicato su The Astrophysical Journal Letters da un gruppo internazionale di scienziati ...Levan (Radboud University); Image Processing: Gladys Kober Si chiama Grb 221009A , è esploso in una galassia a circa due miliardi di anni - luce dalla Via Lattea ed è ildigamma ( gamma -...La sorgente era undigamma ( gamma ray burst , Grb), una delle esplosioni più potenti dell'universo, così eccezionale da guadagnarsi subito il soprannome di "Boat" dall'inglese ' ...

Il lampo gamma più luminoso di tutti i tempi Media Inaf

