L' Aeronautica Militare celebra 100 anni | lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Roma FOTO

Cento anni, dal 28 marzo 1923 al 28 marzo 2023: l'italiana compie un secolo . Oggi l'Italia festeggia l'Arma Azzurra, dalla Terrazza del Pincio affacciata sulla città eterna, gli occhi in alto verso le evoluzioni delle Frecce ...Il premier Giorgia Meloni si è messa oggi ai comandi di un caccia F35, esposto negli stand allestiti a piazza del Popolo per i cento anni dell''Eh, ma io devo dirle una cosa importante'. 'E perché quel signore l'autografo ha potuto farlo e io no'. 'Un attimo solo, un selfie e me ne vado. Prometto'. Quando i cronisti ...Allo schieramento delle truppe e dopo una breve lettura dei cenni storici militari più importanti d'Italia (dalla Regiaall'odierna) si è proceduto all'alba bandiera alla presenza delle autorità civili e militari. Al canto dell'Inno di Mameli, la commozione delle scolaresche invitate è stata di viva ...

AGI/Vista - Gli onori militari per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle celebrazioni del centenario di fondazione dell'Aeronautica Militare. Aeronautica Militare Fonte: Agenzia ...Nel centenario dell'Aeronautica Militare il presidente della Repubblica loda lo spirito di squadra e rivolge il suo pensiero agli aviatori che hanno perso la vita. Meloni: "Una storia italiana che ...