Lady Gaga non ha bisogno di una corona per essere la regina del red carpet

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 marzo 2023)è un’artista completa. Cinema, televisione, musica: non esistono limiti per la sua arte, così come per il suo guardaroba. Sono lontani i tempi delle provocazioni: oggi i suoi redpuntano adsemplicemente glam. Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte, quest’oggi – 28 marzo 2023 – compie gli anni e festeggia sul set di Joker 2, nelle vesti di quella che pare giàuna perfetta Harley Quinn.è anche reduce del più importante redhollywoodiano, atteso ogni anno per la consegna dei suoi premi più ambiti. Sul reddegli Academy Awards, l’attrice e cantante è arrivata quasi inaspettatamente dopo settimane d’incertezza.. ...