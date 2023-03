Ladri dall’animo gentile restituiscono camper medico | “Scusateci”

Leggi su tag24

(Di martedì 28 marzo 2023)uncon un biglietto di scuse. E’ successo a Cerignola, in provincia di Foggia. Il mezzo, utilizzato per effettuare screening cardiologici, è stato ritrovato ieri 27 marzo dai Carabinieri, che oggi lo hanno riconsegnato al legittimo proprietario.con un biglietto per scusarsi Ilper gli screening ... TAG24.