L'account Mediaset insulta Venier e d'Urso, i vertici: "Accesso anomalo" (Di martedì 28 marzo 2023) Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, la padrona di casa Mara Venier ha ricevuto una bellissima sorpresa. A farle visita con un collegamento è stata, infatti, Barbara d'Urso con la quale stringe un fortissimo legame di amicizia da sempre. Tuttavia, un post pubblicato dalL'account ufficiale di Mediaset ha scatenato un vero e proprio delirio mediatico. Ebbene sì perché dal profilo del Biscione è partito un insulto verso le due conduttrice. Tuttavia, i vertici hanno spiegato cos'è successo davvero. Mediaset: caos insulti a Venier e la d'Urso E' successo di tutto sui social in queste ultime ore, in particolare dopo l'ospitata a sorpresa di Barbara d'Urso a Domenica In. Mentre la conduttrice campana si intratteneva con l'amica Mara ...

