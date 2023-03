La viticoltura valdostana in vetrina alla 55° edizione di Vinitaly | dal 2 al 5 aprile a Verona

(Di martedì 28 marzo 2023) L’Assessorato dell’Agricoltura e delle Risorse naturali comunica che, dal 2 al 5, la Valle d’Aosta sarà presente a55°di, il grande salone internazionale dedicato ai vini e ai distillati, dove è prevista la presenza di 4mila aziende in rappresentanza di tutto il made in Italy enologico e di oltre 30 nazioni. La Regione parteciperà con uno spazio istituzionale nel Padiglione 12 (stand A/3-B/3-C/3), gestito dall’Assessorato dell’Agricoltura e dal Consorzio Vini Valle d’Aosta. Saranno presenti negli stand 15 realtà valdostane: le aziende Rosset Terroir, La Source, Grosjean Vins, Feudo di San Maurizio, Lo Triolet, Maison Agricole D&D, Ottin Vini, La Vrille, Pianta Grossa e Chârteau Feuillet, le cantine cooperative Caves de Donnas, Crotta di Vegneron, Cave des Onze ...

Le Caves di Donnas portano al Vinitaly la viticoltura eroica Aosta Oggi

I 53 soci della cooperativa ancora oggi curano le vigne a mano e conquistano anche il mercato estero, dagli Usa al Giappone ...