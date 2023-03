La vita che volevi, annunciata la serie italiana Netflix con Vittoria Schisano e Giuseppe Zeno (Di martedì 28 marzo 2023) Netflix ha annunciato La vita che volevi, una nuova serie prodotta da Banijay Studios Italy disponibile solo sul servizio di streaming video. Le riprese della nuova produzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. Da alcuni anni, ormai, anche l’Italia si è radicalmente affermata nel panorama seriale Netflix. Soprattutto nell’ultimo periodo, hanno visto la luce diverse produzioni, tra cui La legge di Lidia Poët e La vita bugiarda degli adulti e Immaturi. Ora, un nuovo show nostrano ha ricevuto di recente il via libera: si tratta de La vita che volevi. Cosa aspettarsi da La vita che volevi, in arrivo su Netflix (Crediti foto: Netflix/Camilla ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 marzo 2023)ha annunciato Lache, una nuovaprodotta da Banijay Studios Italy disponibile solo sul servizio di streaming video. Le riprese della nuova produzione in 6 episodi sono appena iniziate e si svolgeranno tra Lecce, il Salento e Napoli. Da alcuni anni, ormai, anche l’Italia si è radicalmente affermata nel panorama seriale. Soprattutto nell’ultimo periodo, hanno visto la luce diverse produzioni, tra cui La legge di Lidia Poët e Labugiarda degli adulti e Immaturi. Ora, un nuovo show nostrano ha ricevuto di recente il via libera: si tratta de Lache. Cosa aspettarsi da Lache, in arrivo su(Crediti foto:/Camilla ...

