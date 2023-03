La verità, vi prego, sulla libertà. Il libro di Vita-Finzi (Di martedì 28 marzo 2023) “Le delusioni della libertà” di Paolo Vita-Finzi (IBL Libri, collana “Liberalismi eccentrici”, 2023) è un libro bellissimo, perché ci interroga continuamente su cosa sia la libertà. È bellissimo come quelle poesie di Wystan Hugh Auden che si interrogano su che cosa sia veramente l’amore: anche Auden visse, come Vita-Finzi, tra le due guerre, in quel mondo che si era appena riavuto dalla Prima guerra mondiale e si stava avviando verso una carneficina ancor più grande. Come nelle poesie di Auden, i ritratti che compongono il libro di Vita-Finzi portano in sé l’odore imminente della guerra, nella quale, proprio le idee di quegli intellettuali precursori del fascismo, trascinarono il mondo intero. Paolo ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) “Le delusioni della” di Paolo(IBL Libri, collana “Liberalismi eccentrici”, 2023) è unbellissimo, perché ci interroga continuamente su cosa sia la. È bellissimo come quelle poesie di Wystan Hugh Auden che si interrogano su che cosa sia veramente l’amore: anche Auden visse, come, tra le due guerre, in quel mondo che si era appena riavuto dalla Prima guerra mondiale e si stava avviando verso una carneficina ancor più grande. Come nelle poesie di Auden, i ritratti che compongono ildiportano in sé l’odore imminente della guerra, nella quale, proprio le idee di quegli intellettuali precursori del fascismo, trascinarono il mondo intero. Paolo ...

