"La Tv dei 100 e Uno", ultimo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni (Di martedì 28 marzo 2023) "La Tv dei 100 e Uno", ultimo appuntamento mercoledì 29 marzo: gli ospiti e le anticipazioni Mercoledì 29 marzo in prima serata su Canale 5 ultimo appuntamento con "La Tv dei 100 e Uno". Piero Chiambretti sarà ancora una volta il capitano della platea composta da 100 piccoli protagonisti (tutti tra i 6 e gli 11 anni), che daranno vita a uno spettacolo in cui i grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi. Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia l'irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell'immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. Leggi anche –> Tananai a Vanity Fair racconta del cambio di vita «traumatico» dopo il successo improvviso I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si ...

