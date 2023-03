La trasformazione digitale può valere 251 miliardi per l’economia italiana (Di martedì 28 marzo 2023) “Anche in Italia è in atto la nuova rivoluzione industriale: la trasformazione digitale. Nord e sud viaggiano a velocità diverse. Il Pnrr può colmare questo gap geografico ma serve superare alcuni limiti strutturali come la frammentazione amministrativa ed il divario in termini competenze”. Andrea Rubei, ceo di MyMeta, start up nata tre anni fa, ha raccontato così le potenzialità italiane di un settore in crescita. MyMeta ha sviluppato in Italia una piattaforma di “digital adoption” (adozione digitale) per semplificare l’implementazione di soluzioni tecnologiche all’interno dei processi aziendali e garantire il ritorno di ogni investimento tecnologico. La start up ha organizzato a Milano, il 23 marzo scorso, il primo evento internazionale completamente dedicato alla digital adoption al quale hanno partecipato oltre ottanta aziende ... Leggi su formiche (Di martedì 28 marzo 2023) “Anche in Italia è in atto la nuova rivoluzione industriale: la. Nord e sud viaggiano a velocità diverse. Il Pnrr può colmare questo gap geografico ma serve superare alcuni limiti strutturali come la frammentazione amministrativa ed il divario in termini competenze”. Andrea Rubei, ceo di MyMeta, start up nata tre anni fa, ha raccontato così le potenzialità italiane di un settore in crescita. MyMeta ha sviluppato in Italia una piattaforma di “digital adoption” (adozione) per semplificare l’implementazione di soluzioni tecnologiche all’interno dei processi aziendali e garantire il ritorno di ogni investimento tecnologico. La start up ha organizzato a Milano, il 23 marzo scorso, il primo evento internazionale completamente dedicato alla digital adoption al quale hanno partecipato oltre ottanta aziende ...

