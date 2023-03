La torta Zero glutine | zero lattosio | piacerà a tutti!

Leggi su donnaup

(Di martedì 28 marzo 2023) Una ricetta perfetta per intolleranti, con, unasofficissima senza latte e con la farina di riso. Sofficissima, alta, dal gusto delicato e profumata la limone. Un classico rivisitato, perfetto a colazione per restare leggere, ma anche a merenda per una pausa di dolcezza. A fine pasto, rappresenta una coccola da gustare in famiglia e offrire ai piccoli di casa, sempre attratti da quella nuvola di zucchero a velo che la accompagna. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! Per questa ricetta procuratevi: zucchero, 150 g farina di riso, 200 g fecola di patate (senza), 90 g olio di arachide, 100 ml uova, 3 a temperatura ambiente limone biologico, 1 lievito in polvere per dolci, 1 bustina zucchero a velo, ...