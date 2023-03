La storia di Mora, la ragazza che vive solo con mezzo cervello (Di martedì 28 marzo 2023) Nella maggior parte delle persone, la parola e il linguaggio si trovano nell’emisfero sinistro del cervello. Mora Leeb non fa parte della maggior parte delle persone. Quando aveva 9 mesi, i chirurghi le hanno rimosso il lato sinistro del cervello. Eppure a 15 anni Mora gioca a calcio, racconta barzellette, si fa le unghie e, per molti versi, vive la vita di una tipica adolescente. “Posso essere descritta come una ragazza con il bicchiere mezzo pieno”, ha raccontato a Npr, pronunciando ogni singola parola con attenzione e senza inflessioni. Il suo modo di parlare, lento e senza cadenza, è il segno inequivocabile di un cervello che ha dovuto riorganizzare i suoi circuiti linguistici. Il caso di Mora Leeb mostra le grandi potenzialità del ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023) Nella maggior parte delle persone, la parola e il linguaggio si trovano nell’emisfero sinistro delLeeb non fa parte della maggior parte delle persone. Quando aveva 9 mesi, i chirurghi le hanno rimosso il lato sinistro del. Eppure a 15 annigioca a calcio, racconta barzellette, si fa le unghie e, per molti versi,la vita di una tipica adolescente. “Posso essere descritta come unacon il bicchierepieno”, ha raccontato a Npr, pronunciando ogni singola parola con attenzione e senza inflessioni. Il suo modo di parlare, lento e senza cadenza, è il segno inequivocabile di unche ha dovuto riorganizzare i suoi circuiti linguistici. Il caso diLeeb mostra le grandi potenzialità del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maximone816 : RT @fanpage: Mora ama definirsi come la “ragazza dal bicchiere mezzo pieno” Non ha tutti i torti: è riuscita a camminare, parlare o legger… - tbssof : Ho un paio di cose da dire: - perché cazzo lei è in Giappone, stavano insieme da prima? - Harry ce la facciamo a no… - SBraciolina : @FrancescoLollo1 Siete dei pezzi di mora che cercano di raccontare un'altra storia! Gli italiani sono morti per col… - AriannaAmbrosi0 : RT @fanpage: Mora ama definirsi come la “ragazza dal bicchiere mezzo pieno” Non ha tutti i torti: è riuscita a camminare, parlare o legger… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Mora ama definirsi come la “ragazza dal bicchiere mezzo pieno” Non ha tutti i torti: è riuscita a camminare, parlare o legger… -