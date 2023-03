La sfida dell’Università Parthenope per la mobilità sostenibile del futuro: studenti di Ingegneria in challenge (Di martedì 28 marzo 2023) Le nuove sfide della mobilità sostenibile e del futuro partono da Napoli, dagli studenti dell’Università Parthenope che partecipano alla challenge del gruppo Smet spa, leader nel trasporto merci e della logistica intermodale. Gli studenti infatti, attraverso la simulazione, dovranno realizzare un modello che riduca le emissioni inquinanti preservando l’economicità del trasporto nella sua interezza. Una sfida che insegue gli obiettivi delle politiche dell’Ue in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.La sfida verrà ufficialmente lanciata domani pomeriggio, mercoledì 29 marzo, nel corso dell’evento dal ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 marzo 2023) Le nuove sfide dellae delpartono da Napoli, dagliche partecipano alladel gruppo Smet spa, leader nel trasporto merci e della logistica intermodale. Gliinfatti, attraverso la simulazione, dovranno realizzare un modello che riduca le emissioni inquinanti preservando l’economicità del trasporto nella sua interezza. Unache insegue gli obiettivi delle politiche dell’Ue in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.Laverrà ufficialmente lanciata domani pomeriggio, mercoledì 29 marzo, nel corso dell’evento dal ...

