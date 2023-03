La Serie A e il toto panchine: Inzaghi allenatore più in bilico – TS (Di martedì 28 marzo 2023) Quest’estate molte panchine potrebbero cambiare guida. Quella di Simone Inzaghi, al momento, sembra quella più traballante A RISCHIO – La possibilità che Simone Inzaghi non sia l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo è alta. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi nomi per eventuali sostituti. Il primo è quello di Roberto De Zerbi, ma la clausola da 13 milioni per liberarlo dal suo contratto con il Brighton spaventa e non poco. Poi, l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte non è da accantonare a prescindere. Infine, gli ultimi due nomi valutati dalla dirigenza – tenendo in considerazione la volontà esclusiva di Marotta di voler tornare a lavorare con Allegri – sono quelli di Mourinho e Simeone. Il primo, in rotta con la Roma, potrebbe essere tentato dal portare la seconda stella ai nerazzurri, dopo il Triplete del ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Quest’estate moltepotrebbero cambiare guida. Quella di Simone, al momento, sembra quella più traballante A RISCHIO – La possibilità che Simonenon sia l’dell’Inter l’anno prossimo è alta. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi nomi per eventuali sostituti. Il primo è quello di Roberto De Zerbi, ma la clausola da 13 milioni per liberarlo dal suo contratto con il Brighton spaventa e non poco. Poi, l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte non è da accantonare a prescindere. Infine, gli ultimi due nomi valutati dalla dirigenza – tenendo in considerazione la volontà esclusiva di Marotta di voler tornare a lavorare con Allegri – sono quelli di Mourinho e Simeone. Il primo, in rotta con la Roma, potrebbe essere tentato dal portare la seconda stella ai nerazzurri, dopo il Triplete del ...

