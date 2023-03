La semifinale del GF VIP 7 è Antonella Fiordelisi show: twitta, litiga con tutti (Di martedì 28 marzo 2023) Sebbene sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi non perde occasione per prendersi le luci della ribalta. In uno scenario di una semifinale noiosissima, la schermitrice è stata l’intrattenitrice per eccellenza con alti e bassi. Interpellata a più riprese dal conduttore Alfonso Signorini, quasi più degli stessi concorrenti ancora in gara, si è tolta parecchi sassolini dalle scarpe. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Confronti, frecciatine e dissapori Antonella Fiordelisi onnipresente nella semifinale del Grande Fratello Vip 7. Non solo Alfonso Signorini l’ha interpellata continuamente durante la puntata e lei non ha mancato le frecciatine e le offese contro gli spartani rimasti, ma ha anche avuto un faccia a faccia contro Micol ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 28 marzo 2023) Sebbene sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7,non perde occasione per prendersi le luci della ribalta. In uno scenario di unanoiosissima, la schermitrice è stata l’intrattenitrice per eccellenza con alti e bassi. Interpellata a più riprese dal conduttore Alfonso Signorini, quasi più degli stessi concorrenti ancora in gara, si è tolta parecchi sassolini dalle scarpe. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Confronti, frecciatine e dissaporionnipresente nelladel Grande Fratello Vip 7. Non solo Alfonso Signorini l’ha interpellata continuamente durante la puntata e lei non ha mancato le frecciatine e le offese contro gli spartani rimasti, ma ha anche avuto un faccia a faccia contro Micol ...

