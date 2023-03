(Di martedì 28 marzo 2023) La cerimonia in programma il 1 aprile:è anche coordinatrice editoriale della serie Netflix 'La legge di Lidia Poet'.

La sceneggiatrice Donatella Diamanti sarò premiata nella sua Montopoli LA NAZIONE

Montopoli in Val d'Arno, 28 marzo 2023 – Sabato primo aprile alle 11 nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno, l'amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento a Donatella ...Sabato primo aprile alle 11 nella sala consiliare del Comune di Montopoli in Val d'Arno l'amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento a ...