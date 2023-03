La Russia testa i missili supersonici Moskit nel mar del Giappone

(Di martedì 28 marzo 2023) Escalation militare e - purtroppo - andrà avanti per molto. Laha effettuato un test diantinave nel Mar del: lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca , come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. I vettori hanno anche capacità di testata nucleare. I… - globalistIT : - maresca_franco : RT @Agenzia_Ansa: La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. I vettori hanno anche capacità di testata nucleare. Ieri se… - Siluratore : @LaStampa Com'era la storia che la #Russia aveva finito le armi? Si in testa a quelli della #NATO che ne hanno massacrati 500.m - CarloManca : RT @Agenzia_Ansa: La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone. I vettori hanno anche capacità di testata nucleare. Ieri se… -

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che Mosca ha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone. Il ministero ha dichiarato che due imbarcazioni hanno lanciato un attacco ...Escalation militare e - purtroppo - andrà avanti per molto. Laha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone : lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca , come riportano i media internazionali. Il Ministero ha affermato che due ...Laha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone: lo ha reso noto il Ministero della Difesa di Mosca, come riportano i media internazionali. Il Ministero ha affermato che due ...

La Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone Agenzia ANSA

Attacco di droni russi su Kiev Esplosioni e incendi si sono verificati nella notte a Kiev, causati da un attacco di droni russi. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal Kyiv Independent.Russia testa missili antinave Moskit nel Mar del Giappone La Russia ha effettuato un test di missili antinave nel Mar del Giappone. Il Ministero della Difesa di Mosca ha spiegato che due attività ...