La Russia non riesce a organizzare una nuova campagna di reclutamento (Di martedì 28 marzo 2023) A attaccare in inferiorità numerica non si cava un ragno dal buco, a richiamare con forme di leva obbligatoria sono più i cittadini russi che riparano all’estero che non quelli che si presentano, a arruolare mercenari si corre il rischio di rafforzare troppo davanti al Cremlino entità come la Wagner: per questo, in vista della annunciata offensiva di primavera adesso il governo di Mosca ha ripreso a cercare di invogliare volontari. Con bonus in denaro, benefici familiari e promesse allettanti. Per riuscirci, gli uffici di reclutamento collaborano con le università e le agenzie di servizi sociali a cercare di attrarre studenti e disoccupati. A settembre la “parziale” chiamata alle armi di trecentomila riservisti seminò il panico, perché tecnicamente la maggior parte degli uomini sotto i sessantacinque anni fa parte delle riserve. Decine di migliaia sono fuggite dalla ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 marzo 2023) A attaccare in inferiorità numerica non si cava un ragno dal buco, a richiamare con forme di leva obbligatoria sono più i cittadini russi che riparano all’estero che non quelli che si presentano, a arruolare mercenari si corre il rischio di rafforzare troppo davanti al Cremlino entità come la Wagner: per questo, in vista della annunciata offensiva di primavera adesso il governo di Mosca ha ripreso a cercare di invogliare volontari. Con bonus in denaro, benefici familiari e promesse allettanti. Per riuscirci, gli uffici dicollaborano con le università e le agenzie di servizi sociali a cercare di attrarre studenti e disoccupati. A settembre la “parziale” chiamata alle armi di trecentomila riservisti seminò il panico, perché tecnicamente la maggior parte degli uomini sotto i sessantacinque anni fa parte delle riserve. Decine di migliaia sono fuggite dalla ...

