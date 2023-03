La Russia lancia due missili supersonici anti-nave Moskit sul Mar del Giappone

(Di martedì 28 marzo 2023) La marina russa hatocontro un finto bersaglio nel Mar del. Lo ha fatto sapere oggi, martedì 28 marzo 2023, il ministero della Difesa russo. «Nelle acque del Mar del, le navistiche della Flotta del Pacifico hannotoda crocieracontro un finto bersaglio nemico», ha affermato il ministero in una nota sul proprio account Telegram. «L’obiettivo, situato a una distanza di circa 100 chilometri (62,14 miglia), è stato colpito con successo da un colpo diretto di dueda crociera». L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che il missile P-270, che ha il ...

La marina russa ha lanciato missili supersonici anti - nave contro un finto bersaglio nel Mar del Giappone. Lo ha fatto sapere oggi, martedì 28 marzo 2023, il ministero della Difesa russo. "Nelle ...La Cina ha oggi ribadito il suo appello a una soluzione pacifica della guerra in Ucraina , dopo che la Russia ha dichiarato il posizionamento di armi nucleari tattiche nella vicina Bielorussia , ...

