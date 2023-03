La rivolta interna dietro l’addio di Conte, gli allenamenti da incubo al Tottenham: «2 km di corsa prima delle partite…». Quella volta che chiuse tutti a chiave (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo l’addio di Antonio Conte al Tottenham emergono alcuni episodi che raccontano quanto il rapporto tra il tecnico leccese e il club si era ormai usurato. Come racconta il Daily Mail, l’allenatore non avrebbe mai perso occasione di martellare i suoi giocatori per spingerli a dare il massimo, ma la sua ambizione a raggiungere risultati fino a quel momento lontani per il club si è scontrata con la convinzione per l’ambiente degli Spurs che fosse meglio acContentarsi, considerando tutto sommato un quarto posto in campionato già un traguardo più che dignitoso. E mentre già a gennaio i vertici del Tottenham avevano già deciso di mandarlo via, Conte le avrebbe provate tutte per scuotere lo spogliatoio. Proprio alla fine di gennaio, dopo una lunga striscia di risultati negativi, con una ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Dopodi Antonioalemergono alcuni episodi che raccontano quanto il rapporto tra il tecnico leccese e il club si era ormai usurato. Come racconta il Daily Mail, l’allenatore non avrebbe mai perso occasione di martellare i suoi giocatori per spingerli a dare il massimo, ma la sua ambizione a raggiungere risultati fino a quel momento lontani per il club si è scontrata con la convinzione per l’ambiente degli Spurs che fosse meglio acntarsi, considerando tutto sommato un quarto posto in campionato già un traguardo più che dignitoso. E mentre già a gennaio i vertici delavevano già deciso di mandarlo via,le avrebbe provate tutte per scuotere lo spogliatoio. Proprio alla fine di gennaio, dopo una lunga striscia di risultati negativi, con una ...

