La rivelazione su Retegui | «Il prezzo è triplicato»

(Di martedì 28 marzo 2023) Le ultime in chiave calciomercato sul futuro di Mateo, attaccante del Tigre e della Nazionale. I dettagli Luca Marchetti a Sky Sport 24 ha fatto il punto sul possibile futuro di Mateoin Serie A. LE PAROLE – «può andare dappertutto. Il problema è esserci arrivati dopo Mancini. Se fosse arrivato in italia prima dei gol sarebbe costato 3 volte di meno. Oggi costa 15-20 milioni e ha una posizione particolare perché è del Boca, in prestito al Tigre che lo riscatterà certamente e poi passeranno all’incasso. L’Inter si è mossa da diverso tempo, ma hanno messo gli occhi su di lui anche squadre estere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Marotta ed Ausilio lavorerebbero così a ridefinire il reparto d'attacco del club, e c'è un nome su cui stanno puntando, ovvero quello di Mateo. L'oriundodella Nazionale di ...Dadella retroguardia leccese, a sorpresa in attacco nell'amichevole giocata domenica dal ...- gol non basta. Italia, prima da incubo: a Napoli vince l'InghilterraItalia,per Kean: la teoria dei tifosi bianconeri . Juventus, ladel padre di Kean: Sono un senzatetto . Italia, la sceltafa ancora discutere. Non c'è dubbio che in ...

Nell'ultima settimana il nome più chiacchierato è stato sicuramente quello di Mateo Retegui, il nuovo oriundo convocato da Mancini in Nazionale. Su Retegui è intervenuto ai microfoni di SPORTITALIA il ...