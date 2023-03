La Reggina sul deferimento: «Siamo fiduciosi e innocenti» (Di martedì 28 marzo 2023) Il comunicato della Reggina, squadra di Serie B, dopo la notizia del deferimento. Leggi tutti i dettagli sul caso La Reggina, attraverso un comunicato ufficiale, ha commentato il deferimento ricevuto. PAROLE – «La Reggina ha ricevuto il prevedibile atto di deferimento relativo alle scadenze dello scorso 16 febbraio. Siamo fiduciosi che potremo dimostrare la correttezza del percorso intrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Il comunicato della, squadra di Serie B, dopo la notizia del. Leggi tutti i dettagli sul caso La, attraverso un comunicato ufficiale, ha commentato ilricevuto. PAROLE – «Laha ricevuto il prevedibile atto direlativo alle scadenze dello scorso 16 febbraio.che potremo dimostrare la correttezza del percorso intrapreso già davanti al Tribunale Federale Nazionale della Figc. Continuiamo a operare nel rispetto delle regole per garantire la solidità della società e la trasparenza dello sport». L'articolo proviene da Calcio News 24.

