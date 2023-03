La ragazza che vive con solo mezzo cervello: il caso di Mora (Di martedì 28 marzo 2023) Una ragazza di 15 anni avrebbe spinto la plasticità del nostro cervello fino a frontiere davvero eccezionali, riuscendo a sopravvivere con solo metà cervello che gli consentirebbe comunque una serie di funzioni cognitive. Le potenzialità di adattamento del cervello sono ben note. La capacità di variare funzione e struttura non solo durante il suo periodo di sviluppo, ma anche durante la vita adulta, così da fronteggiare danni anche rilevanti rappresenta una delle più straordinarie caratteristiche di questo nostro organo. Ma nel caso di Mora Leeb si sarebbe davvero ai limiti tra i più elevati di queste potenzialità. La sua storia, riportata da diverse testate statunitensi, confermerebbe ancora una volta di più l’affascinante grandezza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Unadi 15 anni avrebbe spinto la plasticità del nostrofino a frontiere davvero eccezionali, riuscendo a sopravre conmetàche gli consentirebbe comunque una serie di funzioni cognitive. Le potenzialità di adattamento delsono ben note. La capacità di variare funzione e struttura nondurante il suo periodo di sviluppo, ma anche durante la vita adulta, così da fronteggiare danni anche rilevanti rappresenta una delle più straordinarie caratteristiche di questo nostro organo. Ma neldiLeeb si sarebbe davvero ai limiti tra i più elevati di queste potenzialità. La sua storia, riportata da diverse testate statunitensi, confermerebbe ancora una volta di più l’affascinante grandezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... parallelecinico : Qualche giorno fa al termine di una partita giovanile di Under 15 giocata a Vicenza, un genitore è entrato in campo… - RaiNews : Si ricordano tra i suoi personaggi il dottor Randazzo in “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni; il leghista padre d… - Giorgiolaporta : Con una #legge che era in discussione, questa ragazza sarebbe rimasta in carcere, ma il #Pd ha ritirato la proposta… - _ashygirl__ : RT @Vale41229116: Nikita che vuole donare Etrusco a qualche bambino bisognoso: che cuore infinito che ha questa ragazza ???? #gfvip #nikite… - MInghingolo : RT @ChiaraAM13: È morta una ragazza che conoscevo da trent’anni, 53 anni , aveva un locale in via Castel Morrone , lo gestiva insieme al fr… -