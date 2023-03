La protesta del CdR del Sole 24 Ore: «4 pagine di propaganda filo-Cina nonostante il sostegno di Pechino alla Russia» (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato di Redazione del Sole 24 Ore all’attacco della proprietà e della direzione. Tutta colpa di uno speciale di 4 pagine intitolato “Focus China” pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano. E che fa il paio con quello dello scorso dicembre. Secondo i giornalisti si tratta di un «modello assai ambiguo di redazionale», che non rende evidente al lettore che si tratta di pubblicità. In più secondo il CdR il committente non è chiaramente indicato. E si tratta di «pura propaganda» per attrarre investimenti dall’Italia verso la Cina. Giudicata «inqualificabile, visto che mette le pagine del giornale a disposizione di un sistema economico e di uno Stato (la permeabilità, se non l’identità, tra l’uno e l’altro è assoluta) che si caratterizzano piuttosto per l’assenza degli elementi base di una ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Il Comitato di Redazione del24 Ore all’attacco della proprietà e della direzione. Tutta colpa di uno speciale di 4intitolato “Focus China” pubblicato sull’edizione domenicale del quotidiano. E che fa il paio con quello dello scorso dicembre. Secondo i giornalisti si tratta di un «modello assai ambiguo di redazionale», che non rende evidente al lettore che si tratta di pubblicità. In più secondo il CdR il committente non è chiaramente indicato. E si tratta di «pura» per attrarre investimenti dall’Italia verso la. Giudicata «inqualificabile, visto che mette ledel giornale a disposizione di un sistema economico e di uno Stato (la permeabilità, se non l’identità, tra l’uno e l’altro è assoluta) che si caratterizzano piuttosto per l’assenza degli elementi base di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Francesca #Donato condivide un'immagine di una 'protesta per le pensioni' in Francia, ma in realtà è una foto dei f… - repubblica : Rampelli (FdI): 'Le coppie gay spacciano per figli propri bambini avuti con la maternità surrogata'. La protesta de… - localteamtv : Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere… - FilBarbera : L'economia morale delle proteste in Francia. 1/N Lo storico E.P. Thompson, nel suo lavoro del 1971 sulle rivolte i… - FilippoLatini1 : RT @ultimora_pol: Francesca #Donato condivide un'immagine di una 'protesta per le pensioni' in Francia, ma in realtà è una foto dei festegg… -