La proposta di Nikita | “Ognuno di noi dovrebbe dare in beneficienza qualcosa”

Nikita Pelizon è stata incoronata ufficialmente come quinta finalista del Grande Fratello Vip 7. Subito dopo la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 27 marzo 2023, la concorrente si è rilassata sul letto insieme all'amica Milena Miconi. E proprio alla vippona ha rivelato una sua idea molto importante che è stata apprezzatissima dal pubblico che segue la diretta. Andiamo a scoprire la dolcissima proposta di Nikita. La dolcissima proposta di Nikita Pelizon agli autori del GF Vip 7 Nikita ha riferito a Milena di voler fare una proposta agli autori del reality per questa settimana. La modella ha spiegato che solo un concorrente vincerà il programma tv. E sappiamo bene che il vincitore dovrà devolvere metà montepremi, corrispondente alla somma di 50 mila euro, ad una ...

