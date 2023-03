La prof licenziata in Florida per aver mostrato il David di Michelangelo in classe: «Qui i genitori protestano anche se parliamo di clima» (Di martedì 28 marzo 2023) Hope Carrasquilla ha insegnato Storia dell’Arte per 27 anni, e da un anno era la preside della Tallahassee Classical School in Florida. Ma dopo aver mostrato la statua del David di Michelangelo durante una lezione sull’arte del Rinascimento è stata accusata di aver mostrato contenuti «pornografici» ai suoi studenti e, successivamente, è stata licenziata su decisione del Consiglio scolastico della scuola privata legata all’Hillsdale College, noto per la linea conservatrice nell’istruzione dei propri allievi. E in un’intervista al al Corriere della Sera, la professoressa Carrasquilla ha raccontato la propria versione dei fatti: «Una madre pensava che il David fosse pornografico. E mi rendo conto che tutti dicano: come è ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Hope Carrasquilla ha insegnato Storia dell’Arte per 27 anni, e da un anno era la preside della Tallahassee Classical School in. Ma dopola statua deldidurante una lezione sull’arte del Rinascimento è stata accusata dicontenuti «pornografici» ai suoi studenti e, successivamente, è statasu decisione del Consiglio scolastico della scuola privata legata all’Hillsdale College, noto per la linea conservatrice nell’istruzione dei propri allievi. E in un’intervista al al Corriere della Sera, laessoressa Carrasquilla ha raccontato la propria versione dei fatti: «Una madre pensava che ilfosse pornografico. E mi rendo conto che tutti dicano: come è ...

