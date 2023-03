La piattaforma Binance sotto inchiesta per violazioni sui derivati e riciclaggio. Bitcoin in calo (Di martedì 28 marzo 2023) Binance, la più grande piattaforma al mondo per lo scambio di valute digitali, e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao sono sotto inchiesta negli Stati Uniti per violazione delle norme sul trading e sui derivati. La Commodity Futures Trading Commission (Ctfc) ha presentato ieri una causa al tribunale di Chicago spiegando che Binance ha offerto ai trader americani contratti per future e opzioni non registrati e non ha attuato le norme antiriciclaggio. “Le e-mail e le chat degli imputati che dovrebbero mostrare gli sforzi di Binance per conformarsi alle regole sono stati una farsa e la società ha deliberatamente e ripetutamente scelto di investire i profitti nel rispetto della legge“, ha affermato Gretchen Lowe, responsabile di Cftc. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023), la più grandeal mondo per lo scambio di valute digitali, e il suo amministratore delegato Changpeng Zhao sononegli Stati Uniti per violazione delle norme sul trading e sui. La Commodity Futures Trading Commission (Ctfc) ha presentato ieri una causa al tribunale di Chicago spiegando cheha offerto ai trader americani contratti per future e opzioni non registrati e non ha attuato le norme anti. “Le e-mail e le chat degli imputati che dovrebbero mostrare gli sforzi diper conformarsi alle regole sono stati una farsa e la società ha deliberatamente e ripetutamente scelto di investire i profitti nel rispetto della legge“, ha affermato Gretchen Lowe, responsabile di Cftc. ...

