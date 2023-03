La musica torna sui social: quelli di Soundreef i brani disponibili (Di martedì 28 marzo 2023) In seguito al mancato raggiungimento di un accordo con Meta, definito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE): “Una decisione unilaterale che lascia sconcertati”, a partire dal 27 marzo Soundreef torna a rendere condivisibili una parte dei contenuti musicali. “L’industria della musica deve fare fronte comune”, dichiara Davide D’Atri, CEO di Soundreef che in seguito all’intervista rilasciata a La Repubblica si è mosso concretamente per cercare un accordo con Menlo Park (California), sede del colosso Meta e holding delle principali piattaforme social. La musica italiana torna ad essere protagonista di storie e reel pubblicati su Instagram, seppur in forma limitata: la prerogativa è concessa a tutti quei brani prodotti da ... Leggi su diredonna (Di martedì 28 marzo 2023) In seguito al mancato raggiungimento di un accordo con Meta, definito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE): “Una decisione unilaterale che lascia sconcertati”, a partire dal 27 marzoa rendere condivisibili una parte dei contenutili. “L’industria delladeve fare fronte comune”, dichiara Davide D’Atri, CEO diche in seguito all’intervista rilasciata a La Repubblica si è mosso concretamente per cercare un accordo con Menlo Park (California), sede del colosso Meta e holding delle principali piattaforme. Laitalianaad essere protagonista di storie e reel pubblicati su Instagram, seppur in forma limitata: la prerogativa è concessa a tutti queiprodotti da ...

