La miopia e i ritardi del governo Meloni nel contrasto alla siccità

(Di martedì 28 marzo 2023) Più di tre settimane fa, il 1° marzo, si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro sulla crisi idrica presieduto da Giorgia. I temi sul tavolo sono stati essenzialmente quattro: l’istituzione di una cabina di regia per stilare un «piano idrico straordinario nazionale d’intesa con le Regioni e gli Enti territoriali per individuare le priorità di intervento»; una campagna di sensibilizzazione sull’uso responsabile dell’acqua; la nomina di un commissario straordinario con poteri esecutivi rispetto alle misure della cabina di regia; la pubblicazione di un provvedimento normativo urgente. È passato quasi un mese, è iniziata la primavera, lo scorso weekend è cambiata l’ora ma ancora non c’è traccia – a livello governativo – di nessuna di queste novità. Tant’è che Regioni come il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia stanno decidendo di procedere per conto proprio con ordinanze ...