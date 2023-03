La Medea di Ganmarco Cesario al Teatro Instabile di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 marzo 2023) “la pazza, l’infanticida, la strega, la gelosa, l’assassina, la straniera. Il nome del mito di questa donna è stato declinato in infiniti modi, e noi vogliamo metterli tutti insieme, senza risparmiarci, e senza procedere in facili condanne o assoluzioni. Euripide, Apollonio, Seneca, Ovidio, e ancora Anouilh, Grillparzer, Christa Wolf, o von Trier e Pasolini, sono solo alcuni degli autori che ne hanno raccontato, con visioni spesso contrastanti, la storia, e noi partiamo proprio da Euripide e Seneca per costruire un lavoro di indagine psicologica, e cercare una nostra visione, senza rinunciare all’impianto tragico classico. Attori solisti e coro si incrociano in scena per dare vita a una tragedia umana che, con gli occhi contemporanei, diventa una tragedia collettiva di emarginazione, sangue e dolore”. E’ quanto si legge nella nota di presentazione di ...